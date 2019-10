Khloé Kardashian: Was ist nur mit ihrem Gesicht passiert?

In den letzten Jahren durchlief Khloé Kardashian (35) eine optische Verwandlung. Sie nahm radikal ab und wurde ihren berühmen Schwestern Kim und Co. immer ähnlicher. Dass die optische Veränderung jedoch nicht nur an der Gewichtsabnahme liegt, wird spätestens bei den neuesten Bildern klar.

Das Gesicht von Khloé Kardashian hat sich massiv verändert. Ihr oval-rundes Gesicht ist eckiger, das Kinn viel markanter. Die Lippen sind voller, die Wangenknochen stehen mehr hervor – auf ihrem neuesten Bild, dass die 35-jährige bei Instagram postete, ist sie kaum wieder zu erkennen.

Quelle: instagram.com

Keine Operationen

Die junge Mutter ahnte bereits, dass sie mit Sicherheit allerhand Hate und Fragen kassieren würde und deaktivierte vorsichtshalber die Kommentare unter dem Bild – eine reine Vorsichtsmaßnahme. Vergleicht man Bilder der TV-Darstellerin noch vor ein paar Jahren, erkennt man die drastische Veränderung in ihrem Gesicht.

Schon in der Vergangenheit löste Khloé mit ihrem Gesicht wilde Spekulationen aus. Follower fragten sich, warum sich die Kardashian-Schwester das antut, schließlich hat sie ein hübsches Gesicht. Angeblich soll die Mutter der kleinen True (1) jedoch keine Operationen gehabt haben. Bilder sagen jedoch mehr, als 1000 Worte…