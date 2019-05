Kim Gloss: „Ich habe mir die Lippen verkleinern lassen“

Mittwoch, 15. Mai 2019 21:20 Uhr

Kim Gloss (26) kündigte schon vor einer Weile an, wieder mehr auf Natürlichkeit setzen zu wollen. Dabei hatte sie in den letzten Jahren so allerhand an sich basteln lassen, z.B. die Lippen vergrößern und eine Haartransplantation machen lassen.

Nun hat Kim Gloss den ersten Schritt in Richtung Natürlichkeit gewagt und sich die Lippen verkleinern lassen. Das erzählte sie auf ihrem Instagram-Kanal. Sie sagt: „Mittlerweile möchte ich zurück zur Natürlichkeit. Man kann auch viel mit Schminke machen, man muss die Lippen nicht aufspritzen.“

Sie hat sich ein Gegenmittel spritzen lassen

Deswegen ist sie erneut zum Beauty-Doc gegangen und hat sich ein Gegenmittel spritzen lassen: „Wenn man zu viel Hyaluronsäure drin hat, gibt es die Möglichkeit, dass auch wieder zu entfernen und das geht relativ schnell. Das wurde Nachmittags eingespritzt und Abends war meine Lippe schon komplett weg. Bei mir sah man das sofort.“

Und tatsächlich, von ihrer XXL-Oberlippe ist nichts mehr übrig. Nun hat sie wieder eine schmalere Oberlippe und erklärt: „Oben ist die nun viel schmaler als unten, unten habe ich von Natur aus eine volle Lippe.“