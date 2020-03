Kim Kardashian: Beauty-Artikel gibts erst wieder nach Corona

Kim Kardashians Beauty-Marke stoppt den Versand. Wer in den nächsten Tagen noch bei ‚KKW Beauty‚ bestellen wollte, muss sich nun wohl oder übel eine Alternative suchen.

Wegen der Gefahr durch den Corona-Virus hat der ‚Keeping Up With The Kardashians‚-Star beschlossen, den Versand ihrer Make-Up- und Kosmetikartikel vorerst einzustellen.

Quelle: instagram.com

Artikel kommen aus Kalifornien

Zwar können Bestellungen noch aufgegeben werden, die Lieferungen laden allerdings erst einmal in einer Warteschleife. Damit will sie sowohl ihre Mitarbeiter als auch ihre Kunden schützen. Auf dem Instagram-Account der Marke wurde in der Story ein Statement veröffentlicht.

Darin heißt es, dass auf Grund der aktuellen Gesundheitsanordnungen in Kalifornien, wo sich das Versandlager befindet, gerade keine Bestellungen verschickt werden können. „Unsere Webseite ist weiterhin zugänglich und wir nehmen Bestellungen auf, wir können aktuell allerdings keine Lieferzeiten garantieren. Eure Bestellungen sind aber unsere oberste Priorität, sobald wir den Versand wieder aufnehmen können.“

Geld zurück

Außerdem hat die Kosmetikmarke die Rückgabe- und Stornierungsbedingungen geändert. „Für alle Bestellungen, die nach dem 16. März eingegangen sind, gilt, dass bisher nicht versendete Betellungen gecancelt werden können mit einer vollen Auszahlung des Geldbetrages.“ Der Kundenservice werde sich in den nächsten Tagen per Mail an alle betroffenen Kunden wenden.