Kim Kardashian dealt jetzt mit Schminke aus den 90ern

Dienstag, 6. August 2019 18:28 Uhr

Kim Kardashian bringt eine von den 90ern inspirierte Beauty-Linie heraus. Der 38-jährige Reality-TV-Star wird oft mit Couture Looks aus diesem ikonischen Jahrzehnt abgebildet, die vorher von Supermodels wie Helena Christensen und Naomi Campbell auf dem Catwalk getragen wurden.

Jetzt hat die eindrucksvolle Brünette eine „nostalgische“ Auswahl enthüllt, die ihrer liebsten Fashion-Ära huldigt. Das Model postete auf Instagram:

„Ich bin so aufgeregt, meine von den 90ern inspirierte Kollektion mit matter Rezeptur herauszubringen – die Matte Smoke & Matte Cocoa Kollektionen! […] Ich erhalte sehr viel von meiner Make-up-Inspiration aus den 90ern und liebe es, wie nostalgisch die gesamte Kollektion ist. Sie enthält zwei Lidschatten-Paletten mit jeweils zehn Farben, sechs Lippenstifte mit einer brandneuen matten Rezeptur, sechs Lipliner und fünf Eyeliner.“

Quelle: instagram.com

Voll auf dem 90er -Trip

Die Unternehmerin hat sich vor allem auch für eine 90er-Kollektion entschieden, weil diese sie an das Make-up erinnert, dass sie getragen hat, als sie selbst aufgewachsen ist. Der „Keeping Up With the Kardashians“-Star zeigte die Farbmuster auf Twitter und kündigte drei neue matte Nude-Farbtone an, erhältlich in 90s chic, 90s glam und 90s style. „[…] Ich kann es kaum erwarten, dass ihr sie ausprobiert! Verkaufsstart ist am Freitag, den 16.08. um 0 Uhr auf kkwbeauty.com […].“