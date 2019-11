Kim Kardashian hat 9 Kilo zugenommen: Aber wo?

Vor wenigen Tagen jammerte Kim Kardashian (39), dass sie im letzten Jahr rund 18 Pfund, das sind in etwa neun Kilogramm, zugelegt hat. Die vierfache Mutter, die viel Wert auf ihr Äußeres legt, ist darüber natürlich nicht begeistert.

Bei einer Körpergröße von nur 1,59 m sollte man meinen, die neun Extrapfunde sollten deutlich zu sehen sein. Am Sonntagabend war Kim Kardashian bei den „People’s Choice Awards“ in Los Angeles zu besuch und ging über den roten Teppich.

Gemeinsam mit ihrer Familie

Für ihren Auftritt wählte sie ein graue, hautenges (wie sollte es auch anders sein) Kleid von „Versace“ mit Schlangenprint. Das Kleid schmiegte sich an ihre Kurven, doch von den angeblichen neun Zusatzpfündchen war absolut nichts zu sehen. Zu dem Kleid wählte sie beige High Heels von Manolo Blahnik, es handelte sich um das Modell „Leva“.

Gemeinsam mit ihren Schwester Khloe und Kourtney und ihrer Mama Kris Jenner kam Kim zu dem Event. Das hatte auch einen bestimmten Grund, sie nahmen die Auszeichnung „The Reality Show of 2019“ für „Keeping up with the Kardashians“ entgegen.