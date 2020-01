Kim Kardashian: Kylies Make-Up ist „billiger Scheiß“

Kim Kardashian West stichelt gegen Kylie Jenner’s Makeup-Linie „Kylie Cosmetics“. Für ein Schminktutorial lud sich Jenner ihre berühmte Schwester ein, um ihr zu zeigen wie toll ihre Marke ist und was sie als Schminkexpertin so draufhat. Doch dann passierte ein peinlicher Fehler.

Die jüngste Selfmade-Milliardärin ist sie mit 21 geworden. Um ihre Lippenstifte und Lidschatten zanken sich seit Veröffentlichung im Jahre 2015 der Marke tausende Mädchen und Jungs. Für ein „Lip Kit“, also Lippenstift und Lipliner, zahlt der Kunde gern auch schon mal 30 Dollar (27 Euro). Die Marke ist in den USA so populär, dass sie ständig ausverkauft ist.

In einem neuen Video auf Kylie Jenners YouTube Kanal sieht man 22-jährige Mutter von Stormi, die sich ihre Schwestern Kim dazugeholt hat, um sie dann mit ihren Produkten zu schminken . Unangenehm war es Kylie, als eins ihrer Spray-Produkte nicht funktionierte.

„Warum zur Hölle funktioniert das nicht?!“

„Ich liebe einen hellen inneren Augenwinkel also sprühe ich…“, setzt der Beauty Mogul an und versucht ihr Fixierungsspray auf einen Pinsel zu sprühen. Aus der Flasche kommt aber nichts raus, was Kylie sichtlich nervös machte. Rechtfertigend versucht sie zu erklären: „Das ist eine neue Flasche“. „Warum zur Hölle funktioniert das nicht?!“, schreit Kylie in Richtung ihres Teams hinter der Kamera. Doch Kim amüsiert sich köstlich über diesen Faux Pas und ließ es sich nicht nehmen lachend „billige Sch****“ zu kommentieren.

Kardashian West war sicherlich froh, dass es nicht eine Flasche ihrer Marke gewesen ist. Die 39-Jährige hat seit 2017 ihre eigene Kosmetik-Linie „KKW Beauty“. Trotzdem Kylie erfolgreicher ist, sind die beiden immer noch Konkurrentinnen. Für Kim scheint die Situation ein gefundenes Fressen zu sein.

Bei der Vorstellung des neuen Lippenstiftes „Girls Trip“, der am 22. Januar auf den Markt kommt, machte Kim Kardashian West (39) ihrer Schwester Komplimente und schoss dann noch gleich hinterher: „Ich nehme den mit… damit ich ihn für KKW Beauty kopieren kann“. Sehr witzig, Kim. Der Reality-Star lacht über diesen natürlich nicht ernst gemeinten Einfall.

In dem Youtube-Video oben kann man den Moment ab 8:30 Min sehen.