Kim Kardashian verpflichtet Kylie Jenner als Make-Up-Artistin

Kylie Jenner sprang für ihre Schwester Kim Kardashian als Make-up-Artist ein – Kim hatte nämlich einen Video-Auftritt in der ‚The Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon. Die 22-Jährige, die ihre eigene Kosmetikfirma hat, half ihrer älteren Schwester Kim mit Make-up aus und stylte sie, da Kims Stylisten wegen der Coronavirus-Pandemie nicht dazu in der Lage waren, das wie üblich für sie zu machen.

Quelle: instagram.com

Kylie schminkt besser

In einem Interview in der Talkshow erklärte Kim: „Ich bin im Zimmer meiner Mutter. Kylie Jenner hat meine Haare und mein Make-up gemacht. Ich habe sonst niemanden, der das machen könnte und ich bin darin nicht so gut, sie hat mein ganzes Make-up aufgetragen. Und das ist das erste Mal, dass ich sie wiedergesehen habe, weil die ganze Familie die sozialen Distanzierungsmaßnahmen einhält. Wir haben einander nicht gesehen.“

Die Mutter der beiden Prominenten, Kris Jenner, enthüllte vor kurzem, wie stolz sie auf ihre Töchter ist, da sie in der Kosmetikbranche so erfolgreich sind. Auch Kim hatte vor einiger Zeit erklärt, wie sehr sie von den Talenten ihrer Geschwister fasziniert ist.