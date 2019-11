Kim macht jetzt Gloss: Sie launcht eigene Beauty-Marke

Kim Gloss (27) hat nicht umsonst diesen Spitznamen, den sie schon seit DSDS-Zeiten trägt. Die Influencerin und Make-Up-Liebhaberin hat sich jetzt einen großen Traum erfüllt und eine eigene Kosmetik-Marke gegründet.

„Kisha Cosmetics“ heißt ihre Kosmetik-Marke und wie sollte es anders sein: Es gibt Lipglosse und Lippenstifte. Kylie Jenner (22) hat es in den USA schließlich erfolgreich vorgemacht, also warum sollte das bei uns in Deutschland nicht auch klappen.

Auf Instagram schrieb Kim Gloss: „Darf ich euch mein Baby vorstellen: @kishacosmetics Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Ich bin stolz und glücklich euch verkünden zu können, dass ich meine eigene Make-Up Linie raus gebracht habe! Ich hoffe die ersten Produkte gefallen euch! Ich freue mich auf euer Feedback.“

Quelle: instagram.com

Es folgen noch mehr Produkte

Sowohl die Lipglosse, als auch die matten Lippenstifte kosten 23,90 Euro. Noch ist die Auswahl recht übersichtlich, doch auf der Webseite von „Kisha Cosmetics“ werden bereits Lidschatten, Highlighter und Lippenstifte angekündigt.

Bei ihren Produkten legt Kim Wert auf eine tierversuchsfreie Herstellung. Auf der Seite steht über die Marke: „Als sich die Gründerin von Kisha Cosmetics – Kim Gloss nach jahrelangem eigenen Testen und Experimentieren in der Beauty-Welt entschloss ihre eigene exklusive Make-Up Linie auf den Markt zu bringen, waren viele Aspekte dabei entscheidend. Eine tierversuchsfreie, deutsche Produktion mit einer Qualität ohne Kompromisse sollte das Fundament einer hochprofessionellen Make-Up Linie für Zuhause werden.“