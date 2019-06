Kourtney Kardashian: Mit dieser Diät will sie jetzt abnehmen

Samstag, 29. Juni 2019 17:20 Uhr

Kourtney Kardashian will in diesem Sommer offenbar hart an sich arbeiten und mit den sich aufheizenden Temperaturen und den herauskommenden Badeanzügen ihr Bestes geben um auch bestens auszusehen.

Und wie macht der „Keeping Up With The Kardashians“ das? Natürlich mit Hilfe der Ketodiät, die sie in der Vergangenheit bereits einmal amchte.“Mein Körper sah noch nie besser aus als vor zweieinhalb Jahren, als ich zwei Monate lang die Ketodiät gemacht habe“ erklärte Kourtney in einem neuen Blog-Beitrag auf Poosh „Nach meiner Erfahrung habe ich die beste Methode gefunden, um meinen Körper zu trainieren, um das Verlangen nach Zucker zu zügeln, Fett zu verbrennen und einen Kick-Start-Gewichtsverlust durch die Einhaltung der Keto-Diät zu erreichen“. Sie fügte hinzu: „‚Keto‘ ist die Abkürzung für ‚Ketose‘, einen Stoffwechselzustand, der auftritt, wenn euer Körper statt Kohlenhydrate Fett verbrennt.“

Quelle: instagram.com

Kein Alkohol und kein Obst

Die dreifache Mutter fuhr fort: „Ich habe mich in letzter Zeit selbst etwas vernachlässigt und möchte wirklich wieder auf die richtige Bahn kommen. Deshalb habe ich mich verpflichtet, für den nächsten Monat Keto zu auszuüben. Bei dem Speiseplan dreht sich alles um fettreiche, proteinreiche Mahlzeiten, die auch kohlenhydratarm sind.“ Ursprünglich setzte Kourtneys Arzt den Reality TV-Star vor ein paar Jahren auf die Ketodiät für eine Metallentgiftung.

Laut Kourtney Kardashian hatte sie damit eine „wirklich positive Erfahrung“ und wolle nun wieder eine Routine reinkriegen. „Es ist definitiv ein restriktiverer Ernährungsplan, aber ich stellte fest, dass ich, sobald ich die Grundregeln kannte, sehr streng war und mich wirklich daran hielt“, teilte Kourtney mit. „Dieses Mal habe ich vor, möglichst wenig Kohlenhydrate und keine Körner, Bohnen oder Hülsenfrüchte zu essen. Ich konzentriere mich beim Essen auf frisches Gemüse und mageres Eiweiß. Ich esse drei Mahlzeiten am Tag, ohne zwischendurch etwas zu essen, wenn möglich.“ Im Rahmen der Diät wird Kourtney auch Alkohol, verarbeitete Lebensmittel, Obst und ungesunde Fette vermeiden.