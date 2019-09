Kourtney Kardashian: Plasma-Injektionen gegen Loch im Kopf

Gerade feierte die 17. Staffel der Reality-Erfolgsserie „Keeping Up with the Kardashians“ ihre Premiere. Schon der Trailer zu den neuen Folgen versprach mehr Drama als je zuvor. Dort entdeckte Kim Kardashian (38) nämlich eine kahle Stelle am Kopf ihrer Schwester Kourtney und brach daraufhin in Panik aus. “ Du hast eine Glatze. Du musst sofort ins Krankenhaus“, so die Frau von Kanye West (42) damals.

In der ersten Episode ging es für Kourtney Kardashian deswegen direkt zum Arzt um das Gesundheits- oder Schönheitsproblem zu behandeln. Dabei erklärte die 40-Jährige den Zuschauern dann den medizinisch nicht ganz unaufwändigen Prozess ihrer Behandlung. „Heute bekomme ich PRP (blutplättchenreiches Plasma), wo sie mein Blut entnehmen und es vom Plasma trennen. Dann verwenden mein Plasma und spritzen es mir in den Kopf, damit meine Haare nachwachsen“, so der Reality-Star.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kardashian Clips (@kardashianclips) am Sep 6, 2019 um 2:01 PDT

Kourtney braucht Geduld

Der behandelnde Arzt gab dabei allerdings schnell Entwarnung. Kourtney soll es gut gehen. Allerdings gab Dr. Jason Diamond auch zu bedenken, dass es lange dauern kann bis die kahle Stelle wieder mit Haaren gefüllt ist.

„Ich denke Sie brauchen wahrscheinlich zwei oder drei Behandlungen, vielleicht einmal im Monat für die nächsten drei Monate, und ich denke, Ihnen geht es gut „, beruhigte der Mediziner die Beauty-Queen. Wäre ja auch dramatisch wenn die kahle Stelle nicht zu behandeln wäre.