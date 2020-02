Kylie Jenner hat jetzt kurze Haare

Kylie Jenner hat einen radikalen Stilwechsel vorgenommen – allerdings eher unfreiwillig.

Der „Keeping Up with the Kardashians„- Star enthüllte am Donnerstag auf Instagram ihren neuen kurzen Haarschnitt. Den hätte sie so wohl selbst nicht erwartet.

Kylie trägt jetzt Bob

„@Jesushair sagte, er würde mir einen neuen Schnitt verpassen und hat mir alle Haare abgeschnitten“, beschwert sich die Schönheitsmogulin scherzhaft in ihrer Instagram-Story. Dabei zeigt sie ihr frisch geschnippeltes kinnlanges nasses Haar in einem Schwarz-Weiß-Video.

Guerrero verteidigte sich mit einer schelmischen Antwort auf Instagram: „@kyliejenner versucht mit mir Spielchen zu spielen.“

Als Marie Antoinette auf Magazin-Cover

Der Friseur ist eine von Jenners Lieblingsstylisten und hat mit der 22-Jährigen auch für ihr kommendes ‚Harper’s Bazaar‘- Cover zusammengearbeitet. Darauf sieht sie aus wie eine opulente Marie Antoinette mit üppiger blonder Hochsteckfrisur oder auch dunklem, welligen Haar, das knapp über ihrem Hintern schwingt.

Quelle: instagram.com



Vor ihrer großen Haar-Veränderung hat die Mutter von Stormi Webster ihr da noch langes Haar für eine Party vor dem Valentinstag am zu einem dicken Zopf gestylt. Dazu trug sie einen sexy roten Body, der ihre Kurven in Szene setzte und auf dessen Vorderseite die bekannte Marke „Body“ aufgedruckt war.