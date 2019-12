Kylie Jenner: Ihre Produkte kommen endlich nach Deutschland

Make-up-Fans haben allen Grund zur Freude: Kylie Skin, Hautpflegelinie von Kylie Jenner, kommt nach Deutschland. Bisher waren die Produkte des Beautyunternehmens „Kylie Cosmetics“ für deutsche Kunden unzugänglich. Ab nächstem Jahr soll sich das nun endlich ändern.

Am Mittwoch gab der deutsche Kosmetik-Anbieter „Douglas“ bekannt, dass ab Frühjahr 2020 neue Artikel des berühmten Unternehmens „Kylie Cosmetics“ der US-Milliardärin Kylie Jenner erhältlich sein werden. Damit hat sich Douglas einen der einflussreichsten Händler weltweit geangelt.

Die „Kylie Skin“-Pflegeprodukte werden über die gesamte Douglas Group exklusiv an Kunden in Europa verteilt. Kylie Skin gehört zu der Premium-Kosmetikfirma „Kylie Cosmetics“, welches im Jahre 2015 gegründet wurde. Das Unternehmen ist eine der am schnellsten wachsenden und auf Social Media erfolgreichsten Beauty-Marken aus den USA. Im Mai diesen Jahres wurde die Skin-Linie vorgestellt, die den amerikanischen Markt im Sturm eroberte.

Die junge Unternehmerin Kylie Jenner verkündete stolz: „Ich freue mich sehr, dass ich Kylie Skin über die Partnerschaft mit der Douglas Group erstmals nach Europa bringen kann. Viele meiner Fans wünschen sich die Einführung der Produkte in Europa schon seit Langem. Nun können sie die Produkte selber testen, erleben und sie erstmals vor Ort kaufen“. Auf welche Produkte dürfen wir uns denn überhaupt freuen?

vegan und tierversuchsfrei

Insgesamt sechs Pflegeprodukte der Kylie Skin – Serie wird es bei Douglas im Laufe des nächsten Jahres geben. Darunter Gesichtsschaum, ein Walnuss-Gesichtspeeling, eine Feuchtigkeitscreme, eine Augenpflege, ein Gesichtswasser, welches nach Vanille riechen soll und ein Vitamin-C-Serum, das man bei Hautproblemen anwenden kann. Das Besondere an der Marke ist, dass sie keine Parabene enthält und komplett vegan, tierversuchsfrei, gluten- und sulfatfrei ist. Die Produkte kann also jeder ohne schlechtes Gewissen genießen.

Für Douglas ist es der größte Skincare – Launch im gesamten Jahre 2020, wie der Händler in einer Pressemitteilung versicherte. Auf Youtube und Instagram umwirbt die 22-Jährige Businessfrau ihre Produkte unaufhörlich und das scheint gut anzukommen. Die Produkte sind bei Fans heißbegehrt und nach kurzer Zeit ausverkauft. Nun können Neugierige bald ein Produkt von Miss Jenner selbst in den Händen halten.