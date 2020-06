Kylie Jenner in Reizwäsche

Kylie Jenner hat auf Instagram mal wieder viel nackte Haut gezeigt. Dass die Unternehmerin XXL-Brüste hat, dürfte bereits bekannt sein.

Gerade hat die Beauty-Queen zwei nahezu identische Fotos gepostet, auf dem sie einen transparenten BH des Designer-Labels „Gucci“ trägt. Ihre Nippel werden von dem heißen Fummel allerdings verdeckt, ansonsten hätte das Bild ja aber auch gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen und wäre gelöscht worden.

Zudem präsentiert die Reality-Darstellerin ihre neue Haarfarbe, denn nach längerer Zeit hat sie sich wohl dazu entschieden, wieder blond zu tragen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kylie ? (@kyliejenner) am Jun 23, 2020 um 9:57 PDT

Beiträge gehen durch die Decke

Für beide Beiträge zusammen hat die 22-Jährige innerhalb von nur vier Stunden bereits knapp 15 Millionen Likes kassiert. Kein Wunder, Kylie Jenner in Lingerie ist schließlich genau das, was die Follower sehen wollen, insbesondere die männlichen.

Das spiegelt sich auch in den Kommentaren wider. „Ruf mich bitte an und triff dich mit mir“, bot sich zum Beispiel einer an. „Heißer als Feuer“; fand ein anderer. Na dann verbrenn dich nicht.