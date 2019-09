Kylie Jenner launcht Kollaboration mit „Balmain“

Kylie Jenner (22) hat sich mit dem Modehaus Balmain für eine Kollaboration zusammengetan. Das Ergebnis wird am Freitag (27. September) während der Fashion Week in Paris vorgestellt und Kylie hat ihren Creative Director für seine „einzigartige“ Arbeit gelobt.

Außerdem gab sie zu, dass Olivier Rousteing durch seine Kleidung genau das Gefühl in ihr ausgelöst hat, was sie mit ihren Beauty-Produkten erreichen will.

Quelle: instagram.com

Sie ist großer Fan

In einem Statement erzählte Kylie Jenner: „Ich war schon immer ein großer Fans von Oliviers Arbeit für Balmain. Seine Designs sind einzigartig und jedes Mal, wenn ich eines seiner Kleidungsstücke trage, fühle ich mich selbstbewusst und schön und das ist genau das Gefühl, das ich meinen Fans auch geben will, wenn sie Kylie Cosmetics tragen.“

Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin fühlt sich sehr geehrt, dass sie gefragt wurde, ob sie das Makeup für Balmains Catwalk-Show entwerfen würde. Ein Statement besagt: „Diese spezielle Kollektion feiert das erste Mal, dass Kylie Cosmetics an einer Fashion-Show mitwirkt und stellt Kylie Jenner als Artistic Director of Makeup vor.“