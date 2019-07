Kylie Jenner schmiert sich diese seltsamen Sachen ins Gesicht

Montag, 1. Juli 2019 21:10 Uhr

Kylie Jenner gibt einen ersten Blick auf ihre neue Sommerkollektion frei. Die 21-Jährige bringt ihre ‚Under the Sea‘-Kollektion am 10. Juli auf den Markt. Nun zeigte sie jedoch schon vorab auf ihrem ‚Kylie Cosmetics‘-Account auf Instagram eine kurze Vorschau auf die Kollektion, die aus verschiedenen Produkten besteht.

Darunter sind u.a. drei Lippenstifte, zwei matte und ein metallic glänzender, die unter dem Namen ‚Paradise Please‘, ‚Beach Bum‘ und ‚Endless Summer‘ zu finden sind. Letztere kommentierte das Model mit einem einfachen „Wow“. Die hübsche Brünette zeigte außerdem zwei neue Lipgloss-Produkte, ‚Bikini Bod‘ und ‚Boss Bay‘, wovon sie ersteren als „so dünn und angenehm für einen natürlichen Look“ beschrieb.

Quelle: instagram.com

Sie kann es kaum erwarten

Über die vier neuen schimmernden Lidschattenfarben ‚Night Swim‘, ‚Ocean Child‘, ‚Deep Sea Dreams‘ und ‚Aqua Mama‘ verspricht die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin: „Ihr werdet diese neue Formel lieben.“ Zusätzlich gibt es noch eine 12-teilige Palette sowie ein Set aller Produkte und einen muschelförmigen Koffer. Kylie freute sich auf Twitter über positives Feedback: „Yay! So glücklich, dass ihr die Sommerkollektion liebt!!! Ich kann den 10. Juli gar nicht erwarten!!!“