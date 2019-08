Kylie Jenner: Selena Gomez macht es ihr eiskalt nach

Donnerstag, 15. August 2019 07:16 Uhr

Achtung, Kylie Jenner, du solltest dich warm anziehen. Denn Selena Gomez plant eine eigene Beauty-Kollektion auf den Markt zu bringen. Kylie hat es vorgemacht und nun ziehen etliche andere Stars nach.

Wie „E! News“ berichtete, meldete sie beim US-Patent- und Markenamt angemeldet eine Marke unter ihrem eigenen Namen an, die unter ihrer Produktionsfirma „July Moon“ laufen wird. Laut der Seite sollen es zukünftig diverse Beauty-Produkte von Selena Gomez geben, u.a. Düfte, Pflegeprodukte, Hauptpflege geben.

Wird es ihre Produkte in Deutschland geben?

In den letzten Monaten probierte sich Selena Gomez mehr aus, was Make-Up anbelangt, sodass es nun nicht überrascht, dass sie in den Beautybereich einsteigt. In der Vergangenheit arbeitete die Sängerin und Schauspielerin schon als Testimonial für große Marken wie den Sportartikelhersteller „Puma“ oder die Taschenmarke „Coach“.

Nun möchte Selena anscheinend mehr und eigene Produkte herausbringen. Wann und wo es die Produkte von Gomez geben wird, ist bis jetzt nicht bekannt. Auch nicht, ob es ihre Kosmetik auch in Deutschland zu kaufen geben wird.