Kylie Jenner verabschiedet sich von ihren schwarzen Haaren

Von Natur aus hat Kylie Jenner (22) dunkle, fast schwarze Haare. In den letzten Wochen zeigte sie sich meist auch immer mit ihrer Naturhaarfarbe. Anscheinend musste jetzt aber eine Veränderung her, denn auf Instagram sieht mal die 22-jährige in einem komplett neuen Look.

Auf Instagram postete Kylie Jenner ein Bild von ihren neuen Haaren, die leuchten jetzt in einem warmen Karamellton. Dazu schrieb sie: „New Vibe“. Für ihren neuen Look kassierte Kylie zahlreiche Komplimente. Einer schrieb: „Der Look sieht so gut an dir aus“ und ein anderer stimmt zu: „Diese Haare stehen dir echt am Besten.“

Quelle: instagram.com

Fans sind begeistert

Bereits in der Vergangenheit experimentierte Kylie mit diversen Haarfarben und Perücken. Ob es sich auch diesmal um eine Perücke handelt, verriet die Lippenstift-Millionärin nicht. Auf ihrem neuesten Bild posiert Jenner auf dem Sitz eines Privatflugzeugs, in Jogginghose, Sneakern und einer lilanen Kroko-Hermes-Tasche. Die Fans sind begeistert von ihrem Styling!

Mal schauen, wie lang es Kylie diesmal mit dieser Haarfarbe aushält…