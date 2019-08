Kylie Jenner zeigt ihr Suff-Make-Up zum 22. Geburtstag

Freitag, 9. August 2019 09:43 Uhr

Kylie Jenner (21) feiert am Samstag ihren 22. Geburtstag und anlässlich dazu hat sie sich etwas ganz besonderes ausgedacht. Gemeinsam mit ihrer Schwester Khloe Kardashian (35) filmt sie sich, wie sie sich gemeinsam fertig machen. Der Clou: Dabei wird ordentlich getrunken.

Noch bevor Khloe Kardashian überhaupt zum Dreh erschienen ist, gönnt sich Kylie den ersten Alkohol-Shot. Und auch Khloe gibt sich direkt etwas hinter, als sie ihr Auto geparkt hat. Getrunken wird Red Bull und Alkohol aus einer großen dunklen Flasche. Wahrscheinlich ist es Wodka.

Dann beginnen die beiden mit dem Make-up. Dabei wird sinnlos gekichert und stets weiter getrunken. Ein Shot nach dem nächsten. Ganz nebenbei promotet Kylie noch ihre neue Schminkkollektion.

Sofia Richie kommt vorbei

Plötzlich ruft Sofia Richie an, die Freundin von Scott Disick. Sie fragt, ob sie auch vorbei kommen soll und wird kurzerhand von den beiden Schwestern eingeladen. Währenddessen wird Foundation, Concealer, Puder und Co. aufgetragen. Als Kylie versucht den Lidschatten aufzutragen, landet der zuerst auf ihrer Wange, dann auf ihrer Schulter. Am Ende haben Khloe und das Geburtstagskind allerhand Farbe im Gesicht und jeder neun Shots intus.

Und was war der Sinn des Videos? Wir werden es nie erfahren.