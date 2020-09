11.09.2020 17:57 Uhr

Laura Müller: Ihre Fans hassen ihren künstlichen Look

Laura Müller ist in den letzten zwei Jahren zu einer erfolgreichen Influencerin geworden und wirbt auf Instagram für Kosmetik und Sportkleidung. Seit kurzem kritisieren Fans jedoch immer öfter ihren Look.

Als Laura Müller vor rund zwei Jahren erstmals an der Seite von Michael Wendler auftauchte, war sie das kleine Schulmädchen aus Stendal. Von Designersachen, teurer Kosmetik und einem Influencer-Einkommen träumte sie damals noch in ihrem Kinderzimmer.

Sie wirkt erwachsener

Heute hat sich das Styling von Laura verändert, sie ist stets perfekt gestyled und hat viele teure Teile in ihrer Garderobe. Jedoch scheinen ihre Fans und Follower ihren neuen, erwachseneren Look nicht so sehr zu mögen.

Die 20-jährige postete jetzt ein neues Bild von sich mit einem natürlichen Augen-Make-up, Nude-Lippen und dezentem Schmuck. Jedoch formt sie mit ihren Lippen wieder ihren typischen Schmollmund und reckt die Lippen in die Kamera.

Quelle: instagram.com

„Sind die Lippen echt?“

Doch das neue Bild kommt irgendwie nicht so gut an bei ihren Fans und die junge Ehefrau von Michael Wendler muss ganz schön viel Kritik einstecken.

So fragt eine Followerin: „Wieso macht man sich Lippen wie eine Ente?“ Und ein anderer antwortet darauf: „Frag ich mich auch jedes Mal. Sind die Lippen eigentlich echt? Oder aufgespritzt?“

„Billig sieht das aus!“

Andere Kommentare von einigen Followern fallen sogar noch krasser aus, so heißt es z.B.: „Macht dich mindestens 10 Jahre älter“, „Billig sieht das aus“ oder auch „Warum verkünzelt man seine eigene Schönheit?“

Es scheint so, als wünschen sich viele Fans die alte Laura zurück und der neue Look kommt gar nicht gut bei ihnen an. Laura scheint es aber zu gefallen und ihrem 28 Jahre älteren Lover auch.

Keine Lippenvergrößerung

Übrigens, in der Vergangenheit betonte Laura immer wieder, dass sie noch nie einen Beauty-Eingriff hatte und sich definitiv auch noch nicht die Lippen hat machen lassen.

Schaut man sich ihre Instagram-Storys an, dann sieht man auch, dass Laura lediglich ihre Lippen beim Sprechen spitzt und möglichst versucht, einen Schmollmund zu imitieren.

