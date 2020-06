Lena Meyer-Landrut zeigt ihren Sommer-Body

Lena Meyer-Landruts Body kann sich sehen lassen. Während die Sängerin von Kritikern früher als "zu dünn" bezeichnet wurde, hat sich die Künstlerin in letzter Zeit wohl fleißig Bauchmuskeln antrainiert.

Auf Instagram hat die 29-Jährige kürzlich ein Bild gepostet, auf dem sie ihre sportliche Figur präsentierte und in einem knappen Oberteil auf einer Blumenwiese stand.

Hier war sie nicht ganz so konsequent

Dabei hat die Künstlerin erst vor wenigen Tagen über die Plattform angedeutet, dass sie übers Wochenende beim zocken nicht ganz so konsequent auf ihre Ernährung achten wird.

„Also ihr werdet von mir übers Wochenende wenig hören. Ich bereite mich mit Snacks und Getränke Vorräten neben dem Sofa auf einen ‚The Last of Us“-Marathon vor“, so Lena. Geschadet hat es ihre Figur aber offensichtlich nicht.