Lewis Capaldi stellt sauer klar: „Ich habe keine roten Haare!“

Lewis Capaldi will klarstellen, dass seine Haare braun statt rot sind. Der 23-jährige Shooting Star hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg in der Musikbranche hingelegt. Der Ruhm hat allerdings auch seine Schattenseiten, wie Lewis feststellen musste.

Insbesondere nervt den Musiker, dass er Fans andauernd berichtigen muss, wenn es um die Farbe seiner Haare geht. In einem Tik Tok-Live erklärt Lewis: „In den 23 Jahren meines Lebens hat mich nie jemand rothaarig genannt. Aber sobald ich berühmt wurde, fingen alle an, davon zu sprechen, dass ich verdammt rote Haare habe. Aber so ist das nicht. Ich bin nicht Ed Sheeran und nein, ich habe keine roten Haare. Sie sind braun.“

Er will Six Pack

Dass sein Äußeres für ihn von Bedeutung ist, bewies der Sänger erst vor kurzem, als er sich ein Heimfahrrad kaufte, um während der Quarantäne an seinem Waschbrettbauch zu arbeiten. In einem Interview mit der Zeitung „Sunday Mirror“ verriet der Sänger t nun, was er sich von dem High-Tech-Sportgerät erhofft.

„Ich habe mir gerade ein Peloton gekauft, dieses Ding, auf denen man die Spin-Kurse macht. Wenn ich mit meinem Corona-Sport fertig bin und wir alle wieder in die Welt hinaus dürfen, werde ich nur noch ohne Oberteil mit meinem Oberkörper in Baby-Öl eingerieben herumlaufen.“