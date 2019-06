Lil Kim: Promis, die sich mit Beauty-OPs die Karriere versauten (7)

Sonntag, 9. Juni 2019 22:46 Uhr

Gerade die Promi-Welt scheint voll von operierten Gesichtern und Körpern. Dass das den einen oder anderen auch schon die Karriere kostete, beweist neben Meg Ryan, Renée Zellweger und Co. auch die einstige Queen-of-Rap, Lil‘ Kim (44).

Nasenkorrektur wegen Ex-Freund

Ein Teilgrund des plötzlichen Karriere-Aus der nur 1,50 m großen Rap-Legende ist sicherlich auch auf die Veränderungen in der Musikindustrie zurückzuführen. Die Zickereien zwischen ihr und anderen Rapperinnen, wie beispielsweise Stimmwunder Nicki Minaj (36), taten wohl auch ihr übriges. Doch auch ihr drastisch verändertes Aussehen spielte da keine allzu kleine Rolle.

2005 gab die „Lady Marmelade”-Künstlerin in einem Interview zu, eine Nasen-OP und später eine weitere Nasenkorrektur gemacht zu haben. Die Korrektur wurde allerdings aufgrund einer gebrochenen Nase notwendig, die ihr ein gewalttätiger Ex-Freund zufügte.

Experten sind sich jedoch uneinig, was die Rapperin noch so alles machen ließ. „Es ist klar, dass es einige Hautbleichungen gegeben hat. Sie hat wahrscheinlich Chemikalien im Gesicht, die sehr hohe Dosen an Säuren enthalten, kombiniert mit Cremes mit hohem Säuregehalt, um ihre Haut aufzuhellen“, sagte eine plastische Chirurgin gegenüber der ‚US-Weekly‘.

Quelle: instagram.com

„Wahrscheinlich hat sie auch Botox-Injektionen unter den Kiefer bekommen, um ein besseres Aussehen zu erzielen. Und ,falls es nicht offensichtlich ist, hat Kim wohl auch Füllstoffe in ihre Wangen spritzen lassen.“, so die Einschätzung von Dr. „Ich-habe-sie-nicht-behandelt“. All das führte wohl dazu, dass sie seit ihrem Platin-Erfolg mit „Hardcore” und ihrem vierten Album „The Naked Truth” lediglich eine Top-40-Single zustande brachte. Seitdem herrscht Funkstille.

