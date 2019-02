Lily Allen enthaart sich auf Instagram die Nippel

Freitag, 22. Februar 2019 09:00 Uhr

Für die „Brit Awards“ ließ sich Sängerin Lily Allen von ihrer Stylistin Georgie zurecht machen, dazu gehört natürlich Make-up, Haare und das Outfit.

Bei Lily Allen gehört an diesem Abend aber noch mehr dazu, denn sie entschied sich für ein transparentes Kleid und das standesgemäß natürlich ohne BH, wäre sonst ja auch langweilig. Dafür müssen jedoch noch einige Vorkehrungen gemacht werden und so lässt sich Lily ihre Nippel enthaaren.

Hat sich die Prozedur gelohnt?

Und in einer vernetzten Welt in der wir leben, muss das auf Instagram festgehalten werden. In einem Live-Video bekommt Lily von ihrer Stylistin die Haare an den Brusthaaren entfernt und Concealer aufgetragen. Denn ihre Nippel sollen strahlen wie „Scheinwerfer“.

„Ich wusste nicht mal, dass da Haare sind!“, staunt Lily. Das Outfit, für das sie sich entschieden hatte, war ein rosa-transparentes Kleid mit allerhand Federapplikationen am Saum.