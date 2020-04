Lorena Rae schwärmt für Gisele Bündchen

Das deutsche Model Lorena Rae hat verraten, dass sie für Kollegin Gisele Bündchen schwärmt und eine tiefe Bewunderung für das Supermodel empfindet. Die 25-Jährige, die genau wie ihr Vorbild, bereits für Victoria’s Secret über den Laufsteg geschwebt ist, hat sich schon immer von der brasilianischen Schönheit inspirieren lassen.

Auf die Frage, wessen Karriere sie bewundert, verriet Lorena gegenüber dem ‚Maxim‘-Magazin: „Gisele Bündchen. Für sie schwärme ich übertrieben. Es gibt fast nichts, was mich an ihr nicht inspiriert. Alles, das sie verkörpert, ist so authentisch. Deshalb will ich nicht ihre beste Freundin sein, aber es bringt mich dazu, an mir selbst zu arbeiten, an meiner Karriere und eines Tages an meiner eigenen Familie.“

Quelle: instagram.com

Instagram hilft beim Modeln

Mit dem Modeln begann die deutsche Schönheit, als sie für die Schmuckmarke Bijou Brigitte arbeitete. Danach wurde Lorena im Jahr 2015 bei der Wilhelmina-Modelagentur unter Vertrag genommen. Lorena Rae fügte hinzu, dass ihr ihre Social Media-Plattformen in Hinsicht auf ihre Karriere helfen.

Das Model, das 1.8 Millionen Follower auf seinem Instagram-Account hat, erklärte: „Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich bin froh, dass Social Media mich bei meiner Karriere begleitet. Als ich mit dem Modeln anfing, war das eines der ersten Dinge, die mir Kunden und Besetzungschefs sagten, ‚Wir würden gerne mehr von deiner Persönlichkeit sehen.‘ Heutzutage hat man als Zusatz zu seinem Portfolio seinen Instagram-Account als Plattform, auf der die Leute sehen können, wer ich bin, wenn ich keine Designerkleidung und viel Make-up trage.“