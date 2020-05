Lucy Hale (30) hat immer noch mit Akne zu kämpfen

Lucy Hale ist die neue Botschafterin für Almay. Der Schauspielerin ist das aktuelle Gesicht der amerikanischen Kosmetikmarke, die dafür bekannt ist, Produkte für empfindliche Haut herzustellen. Lucy enthüllte, dass sie schon immer Probleme damit hatte, Produkte für ihre sensible Haut zu finden.

Sie liebt die Produkte

Deswegen liebt Lucy Hale die „sanfte“ Formel, die in der Make-up-Reihe von Almay zu finden ist. In einem Statement erklärte die Schönheit: „Ich bin ein Liebhaber von Beauty und Gesichtspflege, aber ich habe schon immer damit gehadert, die richtigen Produkte für meine sensible Haut zu finden. Für jemanden, der sich immer noch mit Hautproblemen herumschlagen muss, ist es so wichtig, dass ich meine Beauty-Routine vom Anfang bis zum Ende so sanft wie nur möglich halte, deshalb liebe ich die Produkte von Almay.“

Die 30-jährige Darstellerin hatte in ihren 20ern mit Akne zu kämpfen und erzählte, dass es Zeiten gab, in denen sie nicht ans Filmset von „Pretty Little Liars“ gehen wollte, weil ihre Haut so schlecht war. Seitdem Lucy Produkte verwendet, die wie Almays Gesichtspflegereihe für empfindliche Haut gemacht sind, ist die Haut der hübschen Schauspielerin klarer.