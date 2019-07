Margot Robbie: Ihr Schönheitsgeheimnis ist Lächeln

Montag, 29. Juli 2019 19:36 Uhr

Margot Robbie findet, dass sie „am besten“ aussieht, wenn sie „lächelt“. Die 29-jährige Schauspielerin ist bekannt für ihren makellosen Teint und ihre natürliche Schönheit. Die Australierin hat jedoch gezeigt, dass sie sich am „attraktivsten“ fühlt, wenn sie im „Moment“ lebt und „frei“ ist, weil Frauen „stark“ und „weiblich“ sind, wenn sie „wirklich Spaß haben“.

Dem ‚Stella‘-Magazin des ‚Daily Telegraph‘ schwärmte die schöne Blondine über weibliche Ausstrahlung vor: „Frauen sind stark und eindeutige weibliche Merkmale sind ebenfalls ausgesprochen starke Merkmale. Weiblich zu sein ist kein Zeichen von Schwäche mehr. Ich habe in letzter Zeit mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, dass wir alle am besten aussehen, wenn wir lächeln und Spaß haben – wenn ich Leute im Moment einfange, in dem sie aufrichtig lachen, dann leuchten sie.“

Quelle: instagram.com

Der ‚I, Tonya‚-Star fügte hinzu: „Ich denke, Spaß zu haben und frei zu sein ist die attraktivste Sache… alles zu tun, was dich dazu bringt, dein Bestes zu geben, damit du der Welt deine besten Qualitäten zeigst.“ Die ‚Once Upon a Time in Hollywood‚-Darstellerin pflege außerdem eine gesunde Ernährung und Fitnessroutine, achte aber immer darauf, auch „Spaß zu haben“, um das Gleichgewicht in ihrem Leben zu wahren.

„Ich liebe Essen, ich liebe Wein und ich liebe es, eine gute Zeit mit meinen Freunden zu haben. Aber ich mag auch nicht das Gefühl zu wissen, dass ich nicht so gut aussehe. Ich werde immer die Grenze zwischen so viel Spaß wie möglich zu haben und weiterhin auf mich selbst aufzupassen abwägen. Gut zu essen und Sport zu treiben, muss in meinem Leben einen Platz haben, damit ich mich gut fühle, aber ich möchte auch nicht zu viel darüber nachdenken.“