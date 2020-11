12.11.2020 17:28 Uhr

Markus Söder: So heiß haben wir ihn noch nie gesehen

Markus Söder gehört wohl zu den attraktivsten Politikern, die Deutschland zu bieten hat. Insbesondere Frauen jenseits der 40er scheinen eine Schwäche für den bayrischen Ministerpräsidenten zu haben. Nachdem Söder nun verraten hat, wie er als junger Mann aussah, waren die Gesines und Gabis unter seinen Followern ganz aus dem Häuschen.

Wie hat Markus Söder (53) eigentlich als junger Mann ausgesehen? Zuletzt ließ der Ministerpräsident die Katze aus dem Sack und beantwortete diese Frage per Instagram und Twitter. Anlässlich des 65-jährigen Bestehens der Bundeswehr hat Söder auf seinen Social-Media-Kanälen ein Foto gepostet, das während seines Wehrdienstes aufgenommen wurde. Nach dem Abitur 1986 leistete der CSU-Politiker den im Transportbataillon 270 in Nürnberg. Auf dem Foto müsste Söder demnach also um die 20 Jahre alt sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dr. Markus So?der (@markus.soeder) am Nov 11, 2020 um 10:00 PST

Markus Söder’s verführerischer Blick

Den lässigen aber doch etwas mürrischen Blick hatte die bayrische Granate offensichtlich schon damals drauf. Doch genau diesen Blick finden seine weiblichen Follower wahnsinnig attraktiv und verführerisch, was sich auch in den Kommentaren wiederspiegelt. „Wowwwwww so ein hübscher Mann“, schrieb zum Beispiel eine Nutzerin.

Wird Söder der neue Bachelor?

„Ich stehe auf Männer in Uniform. Ich finde es ausgesprochen sexy, wie Sie in die Kamera schauen“, schwärmte eine weitere Anhängerin. „Mit diesem Blick könnten Sie sich als ‚Bachelor‘ bei RTL bewerben“, schlug ausnahmsweise ein Herr vor, nachdem RTL gerade Niko Griesert als Rosenkavalier für die kommende Staffel vorgestellt hat. Mit diesem Foto wäre aber wohl auch Markus Söder in jeder Kuppelshow angenommen worden.

Stammgast bei Pressekonferenzen

Bei „Love Island“ und Co. wird man Markus Söder wohl nicht mehr erleben. Aber dafür kann man den 53-Jährigen derzeit zu Genüge bei Pressekonferenzen zur aktuellen Corona-Politik verfolgen. Neben Angela Merkel und Vertretern des Robert Koch-Instituts scheint er dort ja ein gern gesehener Stammgast zu sein.

Galerie

Markus Söder ist verheiratet

Zur Enttäuschung seiner Verehrerinnen ist der bayrische Ministerpräsident bereits seit 1999 mit Karin Baumüller-Söder glücklich verheiratet. Mit der Diplom-Kauffrau hat er drei gemeinsame Kinder (eine Tochter und zwei Söhne). Aus seiner siebenjährigen Beziehung vor der Ehe mit Karin stammt eine weitere Tochter. (JuC)