Mesut Özil muss sein Haar jetzt platinblond tragen

Aktuell befindet sich Mesut Özil (30) mit seinem Verein FC Arsenal London auf USA-Reise. Offensichtlich hatte der Fußballer neben zahlreichen Trainingseinheiten noch Zeit für einen Friseurbesuch. Die Haarpracht des Ex-Nationalspielers ist nämlich plötzlich platinblond.

Macht Mesut Özil jetzt plötzlich einen auf Heino (80)? Die Frisur des 30-jährigen erinnert schon stark an die blonde Locke des Schlagerstars. Oder doch an Moderator Guido Cantz?

Derzeit ist der Deutschtürke mit seinem Londoner-Team auf USA-Tour. Dort bestreitet das Team Trainingseinheiten sowie einige Testspiele. Am Donnerstag trifft Özil’s Team dabei auf den FC Bayern München (der Verein befindet sich ebenfalls in den Vereinigten Staaten). Offensichtlich hatte Mesut aber trotz des engen Terminkalenders noch genug Zeit seine Haare zu blondieren – was muss das muss.

Der Stürmer färbte sich seine Mähne jedoch nicht weil er neuerdings im Heino-Fieber ist. Grund für Mesut’s neue Haarfarbe ist eine verlorene Wette gegen seinen Teamkollegen Alexandre Lacazette (28). Die beiden traten im Lattenschießen gegeneinander an, einem Duell bei dem es darum geht wer die Latte des Tores als erstes trifft. Offensichtlich ging die Runde an Lacazette und Özil musste sich die Haare im grauenhaften Blond färben.

Londons Lachnummer

Für seine Teamkollegen ist der Weltmeister von 2014 seitdem die Lachnummer schlechthin. Pierre-Emerick Aubameyang (30) postete in seiner Instagram-Story ein Foto, das seinen Mitspieler mit Megan Ropinoe (34) einer US-Fußballerin vergleicht. Die Ähnlichkeit ist kaum abzustreiten. Die US-Amerikanerinnen wurden zuletzt Fußball-Weltmeister. Deswegen schrieb Aubameyang: “So wurden sie also Weltmeister”, und unterstellt Özil damit bei den Frauen mitgekickt zu haben.

Im Juni heiratete die Neu-Blondine seine Frau Amine Gülse (26). Da Mesut jetzt verheiratet ist kann er sich ja beruhigt gehen lassen und sein Haar auch mal blond tragen.

