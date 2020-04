Michael Wendler hatte eine Nasen-OP: Hat Laura die bezahlt?

Michael Wendler (47) jammerte bereits vor einigen Wochen, dass ihm durch die Corona-Pandemie alle wichtigen Auftritte weggebrochen wären und er mit massiven finanziellen Einbußen zu kämpfen hat und eigentlich nur noch von dem Geld seiner Verlobten Laura lebe. Trotzdem legte sich der Sänger jetzt unters Messer, für eine neue Nase.

Selbstverständlich war der Grund für diesen Eingriff ein medizinischer Faktor, trotzdem ließ sich Michael Wendler den Riechkolben auch gleich etwas verschönern – man liegt schließlich nicht alle Tage beim Chirurgen auf dem OP-Tisch.

Hat Laura die OP bezahlt?

Die OP hat er bereits hinter sich und erklärt gegenüber RTL: „Gud moning in se moning, so sieht man nach einer Nasen-OP aus. Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert. Die Nase wird noch ein bisschen verschönt. Was dabei rauskommt, ich bin sehr gespannt, das wird man dann sehen.“

Ob Laura Müller ihm die Operation spendiert hat? Schließlich gab der Wendler ganz offen gegenüber RTL zu: „Jetzt lebe ich eigentlich nur noch von der Kohle von Laura.“ Die 19-jährige kann sich nämlich nicht beschweren, verdient als Influencerin und als Teilnehmerin bei „Let’s Dance“ nämlich gar nicht mal so schlecht.