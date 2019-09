Michelle Hunziker war beim Friseur: So anders sieht sie jetzt aus

Michelle Hunziker hat sich für einen neuen Look entschieden. Die 42-Jährige hat sich im Laufe ihrer Karriere gerne Mal für eine neue Frisur entschieden. Allerdings setzte sie die meiste Zeit lang auf ihre blonde Mähne in Kombination mit einem Mittelscheitel.

Nun hat Michelle Hunziker sich jedoch wieder an eine Veränderung gewagt. Die Fans der gebürtigen Schweizerin kennen Michelle mit blonden langen Haaren, die sie meistens offen und zum Seitenscheitel gekämmt trägt. Für Abwechslung sogt sie jedoch eher mit ihrem Styling: Mal sind ihre Haare glatt, mal wellig oder hin und wieder zu einem Zopf zusammengebunden.

Quelle: instagram.com

Fans sind begeistert

Nun war sie jedoch beim Friseur und hat sich von ihrem alten Look verabschiedet. Ihre Follower ließ sie sogar per Schnelldurchlauf an ihrem Besuch dort teilhaben. Via Instagram präsentierte sie auch ein Foto ihres neuen Haarschnitts in ihrer Story und sorgte damit für Begeisterung.

„Du siehst aus wie eine 20-Jährige“, „Schönheit“ oder „Ich liebe es“, schreiben drei ihrer Anhänger zu dem kurzen Video auf ihrem Account. Für die Blondine ist es jedoch nicht das erste Mal, dass sie sich für einen Pony entschieden hat: Bereits im Jahr 2013 trug sie diesen Haarschnitt.