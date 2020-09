22.09.2020 12:05 Uhr

Miley Cyrus: Im Bett mit der Queen of Sexiness

Miley Cyrus weiß ganz genau, womit sie ihre männlichen Follower um den Verstand bringt. Auf Instagram hat die Sängerin gerade mal wieder zu einem erotischen Abenteuer im Bett geladen.

Miley Cyrus hat vor Kurzem ein ultra-heißes Bild hochgeladen, auf dem sie sich in sexy Dessous im Bett räkelt. Einmal mit der Sängerin im Bett zu liegen? Der Traum vieler Männer. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommen wird? Gleich Null. Dennoch beflügelt die Musikerin die Phantasien ihrer Fans in letzter Zeit immer wieder aufs Neue.

Miley Cyrus ist wohl noch zu haben

Auch für ihren neusten Post kassierte sie haufenweise anzügliche Angebote. „Ich könnte mir das stundenlang ansehen“, kommentierte zum Beispiel einer. „Wow, ich bin sprachlos“, schrieb ein anderer. „Bist du noch zu haben?“, wollte zudem ein Fan wissen. In der Tat scheint die 27-Jährige derzeit keinen Mann an ihrer Seite zu haben.

Miley sieht aus wie Madonna

Erst Mitte August hat sich die Künstlerin von ihrem Freund Cody Simpson getrennt. Seitdem scheint Miley Cyrus als Single unterwegs zu sein. Wenn sie sich weiterhin so erotisch präsentiert, dürfte es aber nur noch eine Frage der Zeit sein, ehe sich ein Typ die Beauty angelt. Ihre Aufmachung erinnert dabei an Madonna in den 80-ern. Ihre Schuhe stammen vom Luxus-Label „Louboutin„.

Mehr zum Thema:

Auftritt beim Festival

Anstatt verliebt durch die Gegend zu turteln, konzentriert sich die „Hannah Montana„-Darstellerin derzeit also wohl wieder vermehrt auf die Musik. Am 19. September ist Miley Cyrus beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas aufgetreten. Mit dabei waren auch Künstler wie Usher, Keith Urban sowie Bon Jovi. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Auftritte virtuell übertragen.

Das ist der Fotograf

Der Markierung zufolge wurde der Schnappschuss übrigens vom Fotografen Vijat M aufgenommen, der in der Vergangenheit bereits mit Weltstars wie Kylie Jenner, Lil Nas X und Paris Hilton shootete. Die Bilder, die während Mileys Session entstanden sind, können sich jedenfalls echt sehen lassen.