Natalia Osada hat 25 Kilo zugenommen

Natlaia Osada hat in drei Jahren 25 Kilo zugenommen. Die 29-Jährige ist als TV-Persönlichkeit nicht selten in der Öffentlichkeit zu sehen und deshalb legt sie auch auf ihr Aussehen immer einen besonderen Wert.

In den letzten Jahren soll sie nach eigenen Angaben 25 Kilo zugelegt haben, nicht zuletzt läge das an ihrem absoluten Liebesglück mit ihrem Verlobten Jiorgos Triadis. Besonders essen habe dazu beigetragen, so Osada zu „Promiflash“: „Es hat geschmeckt. Ich genieße das Leben in vollen Zügen und dazu gehört für mich auch Essen. Es bedeutet, einen schönen Abend zu verbringen, mit Familie und Freunden zu lachen und das Leben zu genießen.“

Sie will zehn Kilo abnehmen

Durch Schönheits-OPs habe sie aber auch weniger Sport gemacht: „Ich muss auch sagen, dass ich nach meinem ‚Brazilian Butt Lift‘ und zwei Fettabsaugungen sehr demotiviert und frustriert war und das mit Sicherheit dazu beigetragen hat.“

Nun möchte sie aber Veränderung: „Ich würde schon noch gern um die zehn Kilo abnehmen. Ich habe jetzt wirklich ein Level erreicht, wo ich mich auch selbst nicht wohlfühle. Also zehn Kilo wären schon toll.“ (Bang)