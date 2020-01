Nazan Eckes: So hält sie ihre sexy Figur

Nazan Eckes verrät ihr Fitness-Geheimnis. Die 43-Jährige ist trotz ihres Lebens als gefragte Moderatorin und zweifache Mama stets gut in Form. Besonders während ihrer Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ im letzten Jahr zeigte sie, wie durchtrainiert ihr Körper ist. Nun hat sie endlich ihr Geheimrezept enthüllt.

„Viel frische Luft“, offenbarte sie gegenüber der ‚Gala‘. Die dunkelhaarige Schönheit versucht in ihrer Freizeit, so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen. „Das gibt mir neue Energie“, erklärt Sie. Des Weiteren verzichtet sie komplett auf Alkohol. Zusätzlich dazu macht sie jeden Tag Sport – auch wenn sie manchmal nur 15 Minuten schafft. Sie glaubt: „Wenn man wirklich etwas für sich machen will, findet man immer eine Zeitlücke.“

Sie hält keine Diät

Während ihres Functional Training, welches sich auf den Kraft- und Muskelaufbau konzentriert, muss auch sie häufig die Zähne zusammenbeißen. „Das Schlimmste sind natürlich die Bauchübungen“, gibt sie zu. Auch wenn sie in Sachen Training sehr diszipliniert ist, versucht sie in ihrer Ernährung weniger streng zu sein. Nazan verzichtet auf Diäten, da sie viel zu gerne isst. „Insbesondere, wenn man wie ich mit der türkischen Küche aufwächst, ist Genuss ein großer Teil deines Lebens“, so das TV-Gesicht.

Weil Nazan Eckes nicht hungern möchte, lässt sie dafür nur die Zwischenmahlzeiten weg und verzichtet auf unnötige Snacks. Allerdings hält sie sich auch nicht immer daran: „Aber, wenn ich einen Riesenhunger auf Nudeln habe, esse ich sie auch.”