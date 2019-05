Nicole Kidman: Ohne Öl obenrum geht gar nichts

Mittwoch, 29. Mai 2019 12:53 Uhr

Nicole Kidman kann ohne ihr Haar-Öl nicht leben. Die 51-Jährige ist eine der ganz großen Persönlichkeiten in Hollywood und in ihrer jahrzehntelangen Karriere konnte sie bereits auf vielen roten Teppichen glänzen. Besonders ihre blonde Haarpracht ist immer ein Hingucker und nun verriet die Schauspielerin ihren Geheimtipp.

Ohne ein bestimmtes Produkt für schöne Haare kann sie absolut nicht leben. Es ist das ‚Rejuvenating Oil‘ (deutsch: verjüngendes Öl) der Marke Philip B, das einen festen Platz in ihrer Kosmetiktasche hat, wo auch immer die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin hingeht.

Zum in die Haare schmieren

Sowohl für ihren beruflichen Alltag als auch in ihrem Privatleben verwendet sie das Haar-Öl regelmäßig, wie Philip B nun persönlich verriet. „Der definierende Moment meiner Karriere war der, in dem ich diese einzigartigen Haarkuren entwickelt habe, die halten, was sie versprechen. Ich nutze pure Pflanzenstoffe in exakten Mischungen, um das gesunde, jugendliche Gefühl der Haare wiederherzustellen“, sagte der Kosmetiker im Gespräch mit dem ‚W‘-Magazin.

„Nicole Kidman bezeichnet mein ‚Rejuvenating Oil‘ als ein Haarprodukt, ohne das sie nicht leben kann, wenn sie auf den roten Teppich geht und mit meinem ‚Hot Oil Treatment‘ entspannt sie sich gerne nach langen Tagen bei ‚Big Little Lies‚.“