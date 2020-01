Olivia Culpo klaut sich ständig ihre Frisur-Ideen von der hier

Olivia Culpo steht auf die Haar-Styles von Kim Kardashian. Die brünette Schönheit zieht viel Inspiration aus den wandelhaften Looks der Reality-Queen. „Sie hatte einige epische, ikonische Frisuren“, schwärmt die 27-Jährige.

Vor allem die „spielerische, Trend setzende Einstellung“ der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin bewundere sie. Auch die Influencerin selbst spielt gerne mit ihrem Style. „Ich liebe es, wenn ich meinen Look ganz einfach ändern kann, ob es Mode, Frisur oder Make-up ist“, erzählt sie.

Quelle: instagram.com

Das ist ihr Beauty-Geheimnis

Daher passt es umso besser, dass Olivia die Markenbotschafterin der ‚Colour ULTÎME‘-Reihe von Schwarzkopf ist. „Genau darum dreht sich ‚Colour ULTÎME‘: [Das Styling] zuhause einfach und zugänglich zu machen. Es ist also perfekt für Leute wie mich, denen die Idee gefällt, die Dinge schnell ändern zu können, wann immer sie dazu inspiriert sind“, freut sich die ehemalige US-Schönheitskönigin.

Im Gespräch mit dem ‚Us Weekly‘-Magazin hebt Olivia auch die Wichtigkeit der richtigen Haarpflege hervor. Dabei greift sie bevorzugt auf natürliche Produkte zurück. „Ich trage einfach Masken aus Kokosnuss-Öl auf und das Ergebnis ist wirklich toll. Es macht das Haar so weich“, berichtet der Star.