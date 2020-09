23.09.2020 15:25 Uhr

Pamela Reif: Vorsicht heiß – hier zeigt sie ihren blanken Hintern

Pamela Reif hat auf Instagram ihren Hintern gezeigt. Wie sieht also der Po der von oben bis unten durchtrainierten Blondine aus?

Pamela Heiß äh Pamela Reif (24): Welche Frau beneidet sie nicht für ihr durchtrainiertes Sixpack? Auf Instagram zeigt die Beauty regelmäßig ihren trainierten Body und somit das Ergebnis von täglichen Workouts und ausnahmslos gesunder Ernährung. Wer so einen granatenmäßigen Body hat, muss natürlich auch einen knackigen Po haben. Doch ihre Kehrseite präsentiert die Blondine vergleichsweise selten.

Die Männer reiben sich die Hände

Dafür hat Pamela jetzt aber komplett blank gezogen. Zumindest sieht es auf dem Video so aus, das die Influencerin gerade gepostet hat. Das knappe Höschen, das Pam da trägt, verdeckt nämlich keinen Zentimeter ihres Pos. Verführerisch und mit ausgestreckten Beinen rekelt sich die Königin der Workouts auf einem Boot. „Was für ein Anblick“, dürften sich so oder so ähnlich ihre männlichen Follower denken.

Pamela Reif, einfach traumhaft

Erwartungsgemäß positiv fiel auch das Feedback zu dem sexy Beitrag aus. „Genießen! Traumhaft. Ich frag mich immer wie schaffst du es so schlank und doch so trainiert zu sein? Wahnsinn“, schrieb zum Beispiel ein Anhänger. Allerdings gab es auch Nutzer, die sich nicht ganz so wohlwollend geäußert haben.

Alles nur Fake?

„Ich habe dich live im Capri gestern gesehen…muss aber schon sagen, dass ich als Frau, die mit dir trainiert hat sehr enttäuscht bin, wie extrem du deine Bilder hier bearbeiten musst! Deine Beine schauen live sehr kurz aus. Generell komplett andere Figur als du hier zeigst. Alles Lüge liebe Pamela?“, behauptete zum Beispiel eine.

Pamela Reif ist viel unterwegs

„Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass du dich so für die Umwelt einsetzt mit Ernährung, Plastik vermeiden, aber dann auf einer Yacht die hektoliterweise Sprit verbraucht Urlaub machst“, gab ein anderer zu bedenken. „Es ist irgendwie schön, dass du so ein Familienmensch bist, aber es ist auch irgendwie traurig, dass du nie mit Freunden unterwegs bist? Ständig mit Mama und Bruder unterwegs und im Urlaub… Instagram macht halt einsam“, lautete zudem ein Kommentar.

Pamela Reif zeigt sich in der Tat äußerst selten in anderer Begleitung als der ihres Bruders Dennis oder ihrer Mutter. Gut vorstellbar aber, dass die Granate alle anderen Teile ihres Privatlebens nicht öffentlich teilen möchte. Derzeit urlaubt Pamela übrigens auf Capri, wo das Video auch entstanden ist. Mit ihrer Mutter und ihrem Bruder…