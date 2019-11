Paris Hilton stellt klar: „An mir ist alles echt“

Anfang der 2000er erschien Paris Hilton (38) erstmals auf der Bildfläche uns machte sich schnell einen Namen als It-Girl. Seitdem sind knapp 20 Jahre vergangen und die Blondine scheint um keinen Tag gealtert zu sein.

Und die Hotelerbin beharrt darauf, dass sie nichts hat an sich machen lassen. Gegenüber „MailOnline“ erzählt sie stolz: „An mir ist alles natürlich und ich bin sehr stolz darauf.? Aber wie schafft es Paris Hilton immer noch so jung und knackig auszusehen?

„Hautpflege ist wichtig“

Sie verrät ihren ultimativen Trick, um die Haut jung und glatt zu behalten und der klingt eigentlich recht simpel. Hilton erzählt weiter : „Meine Mutter hat mir immer beigebracht, mich von der Sonne fernzuhalten und wie wichtig Hautpflege ist.“

So, so! Paris sagt also, dass nur ihre Abstinenz vor der Sonneneinwirkung ihre junggebliebene Haut erklärt. Das versuchen wir einfach mal zu glauben. In weniger als zwei Jahren wird die Mutter aller It-Girls immerhin 40 Jahre alt.