Pietro Lombardi leidet: „Ich bin in ein Loch gefallen“

Das große Leiden geht weiter! Seit acht Wochen muss Sänger Pietro Lombardi (27) nun schon eine Schiene am Arm tragen, sein Kumpel Tijan Nije hatte ihm sehr unglücklich einen Fußball gegen die Hand geschossen.

Nun war Pietro Lombardi wieder beim Arzt und hat niederschmetternde Ergebnisse bekommen und erzählt in seiner Instagram-Story: „Dadurch, dass der Knochen komplett durchgebrochen ist, ist der Heilungsprozess kompliziert. Ich trage seit acht Wochen die Schiene und muss noch zwei Wochen dranhängen.“

Pietro ist mit seinem Body mehr als unzufrieden und jammert was das Zeug hält, schlimmer als jede Frau während ihrer Periode: „Seit zehn Wochen konnte ich keinen Sport machen. Ich habe keine Arme mehr, es ist alles schlabbrig und wabbelig. Ich habe einen Bauch, ich habe Hüften, die sind von einem anderen Planeten. Ich habe so eine Genetik, meine Hüften sind extrem fett.“

„Ich habe Hüften wie ein Elefant“

In wenigen Tagen will Pietro das Musikvideo zu seiner neuen Single „Macarena“ drehen, doch das macht ihn verrückt: „Ich weiß gar nicht was ich anziehen soll, wahrscheinlich eine Winterjacke.“

Doch der Sänger weiß, er ist selber Schuld: „Ich bin in ein Loch gefallen, kein Sport, ich habe mir den Frust zugefressen. Ich bin nur am Essen. Das ist alles nur Fett. Ich weiß nicht wohin damit, ich habe unter der Brust Speckrollen. Danke an meinen Dad, dass ich Hüften wie ein Elefant habe, wenn ich mich neben einen Elefanten stelle, das wird ein Kopf an Kopf-Rennen.“

Im Jammern ist er zumindest schon einmal Weltmeister…

