Pietro Lombardi überrascht seine Fans mit neuem Look

Pietro Lombardi hat sich die Haare blond gefärbt. Der 27-Jährige hatte offenbar genug davon, immer die gleiche Frisur zu tragen.

Die meiste Zeit präsentiert er sich seinen Fans ohnehin mit seinem Markenzeichen-Cappi, doch wenn er dieses jetzt abnimmt, kommt darunter ein kurzer, wasserstoffblonder Undercut zum Vorschein.

„Dashi, was passiert mit meinen Haaren?“

In seiner Instagram-Story, in der der „Deutschland sucht den Superstar„-Sieger von 2011 seine Fans meistens an seinem Tagesablauf teilhaben lässt, teilte er Sänger auch dieses neue Experiment.

Zuerst sieht man nur einen Boomerang des Musikers, in dem er bereits im Friseurstuhl sitzt und die verräterische weiße Haarfarbe auf dem Kopf hat. Der nächste Teil ist ein Video, in dem Pietro auch seinen Friseur Dashi Krasnici verlinkt hat.

„Leute, was passiert hier? Haare sind gefärbt, Dashi was passiert mit meinen Haaren?“, fragt Pietro. Danach ist von einer Überraschung die Rede und kurz danach offenbart der Star: „So Leute, schaut’s euch an. Ich war gerade beim Friseur und habe ein bisschen was verändert!“

Dem jungen Vater scheint seine neue Frise aber durchaus zu gefallen und die Fans werden sich bestimmt auch ganz schnell an ihr Idol in blond gewöhnt haben. (Bang)