Pink schockt mit Radikalschnitt

Pink (40) überrascht mit einer neuen Frisur! Die Popsängerin trennte sich von ihrem berühmten Kurz-Haupthaar und zeigt sich auf Instagram mit raspelkurzen Kopfputz. Gut sichtbar hält sie die blonden Haarbüschel in die Kamera.

„Loslassen“, war alles, was die 40-Jährige daneben schrieb. Ihr frecher Kurzhaarlook löste begeisterte Reaktionen unter ihren prominenten Insta-Kunden aus. „Nichts fühlt sich befreiender an“, schwärmte Kate Hudson, die sich in der Vergangenheit ebenfalls von ihrer Mähne getrennt hatte. Auch Selma Blair nahm einst selbst den Rasierer in die Hand und freute sich deshalb diebisch über Pinks neuen Look.

Carey Hart gefällt’s

„Zwillinge!“, erklärte sie begeistert. Und wie reagierte Pinks Schatz Carey Hart auf die gewagte Tat seiner Frau? „Ich liebe es!!“, versicherte der Motocrossfahrer, mit dem die Musikerin zwei Kinder großzieht. Gut möglich, dass die „Try“-Interpretin mit ihrem Haarschnitt den Beginn eines neuen Lebensabschnitts markieren will.

Deswegen will sie eine Pause einlegen

So enthüllte sie kürzlich, dass sie nächstes Jahr eine Auszeit von der Musik einlegen will, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. „Die letzten zweieinhalb Jahre waren vollgepackt mit Musik. Jetzt ist Willow zurück in der Schule und Jameson kommt bald in die Vorschule. Es ist gewissermaßen das Jahr der Familie“, verriet sie gegenüber „ET“. „Und bei Carey steht auch viel an. Er ist mir so eine große Stütze, begleitet mich überallhin auf der Welt und jetzt ist er mal dran.“

Quelle: instagram.com