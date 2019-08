Priyanka Chopra: Auf so ein Make-Up steht Nick so gar nicht

Montag, 12. August 2019 19:03 Uhr

Priyanka Chopra hat verraten, dass Nick Jonas ihren „natürlichen Look“ vorzieht. Die 37-Jährige gab zu, dass ihr Ehemann, der Leadsänger der Band ‚Jonas Brothers‘, ihren glamourösen Stil sehr mag, aber nicht so sehr wie ihr natürliches Aussehen.

Während der Beautycon in LA erzählte die Schönheit dem ‚People‘-Magazin: „Er mag beides. Es gibt Tage, an denen er meinen natürlichen Look besser findet. […] Er gehört aber zu den Leuten, die zwei Dinge gleichzeitig mögen können.“

Das war ihr Outfit

Priyanka Chopra trug bei ihrer Ankunft ein schwarzes Top, einen weißen Blazer und eine dazu passende Hose. Um ein bisschen Farbe in ihr Outfit zu bringen, wählte der Bollywood-Star verwegenen pinken Lidschatten und Lippenstift. Vor über einem Monat nahmen die Schauspielerin und ihr Ehemann an der Hochzeit von Joe Jonas und Sophie Turner teil.

Letzte Woche enthüllte der ‚Isn’t It Romantic‘-Star das Outfit, das er an dem großen Tag trug und bewies damit ein weiteres Mal sein Talent zu einem atemberaubenden Auftritt. Um ihren indischen Wurzeln Tribut zu zollen, trug die Miss World 2000 einen umwerfenden pinken Sari des Designers Sabyasachi. Die Schauspielerin zeigte ihren einzigartigen Stil, indem sie das Kleid mit roségoldenen und hell-pinken Accessoires kombinierte.