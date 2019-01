Promi-Damen mit verformten Füßen: Hallux Valgus, Ballenzehe und Co.

Sonntag, 6. Januar 2019 21:46 Uhr

Autsch! Das tut schon beim Hinschauen weh. Was haben Meghan Markle, Victoria Beckham und Oprah Winfrey gemeinsam? Sie alle haben verformte Füße, besser gesagt einen Hallux Valgus. Manche von ihnen mehr, manche weniger.

Aber was ist ein Hallux Valgus? Das ist eine Fehlstellung der Großzehe und wird auch Ballenroßzehe genannt. Dabei knickt die Großzehe im Grundgelenk über die normale Stellung hinaus zur Fußaußenseite ab, während die Großzehenspitze nach innen zeigt und die zweite Zehe verdrängt oder überlagert. Das Ergebnis: Ein ziemlich unschöner Fuß und Schmerzen. Neben Vererbung, ist vor allem ein falsches Schuhwerk schuld an einem Hallux Valgus.

Amy Adams wäre eine der Damen, die einen ziemlich verformten Fuß hat. Doch sie pfeift darauf und versucht erst gar nicht ihren Hallux Valgus zu verstecken. Sie zieht selbstbewusst offene High Heels an, auch wenn schon der Anblick reichlich schmerzhaft aussieht.

Auch Model Chrissy Teigen leidet unter einem Hallux Valgus und sagte bereits in der Vergangenheit in der „Ellen DeGeneres“-Shows: „Ich mag keine nackten Füße. Ich habe furchtbare Füße und jetzt werdet ihr alle auf meine Füße blicken, also macht es bitte nicht – ich sage ständig das Falsche. Ich habe asiatische Dschungel-Füße, die dazu gedacht sind, Bäume zu erklimmen. Ich hatte das in meinem ‚Sports Illustrated‘-Vertrag: keine Füße.“

Topmodel Naomi Campbell kennt das Problem. Sie hat ebenfalls einen Ballenzeh, der sich unschön aus ihrem goldenen Schuh heraus drückt. Aber warum verstecken? Schließlich gehört sie zu den Todmodels der 90e-Jahre und lief für die größten Designer der Welt.

Eine andere, ziemlich bekannte Vertreterin des Ballenzehs ist Victoria Beckham. Sie trifft man fast ausschließlich in schwindelerregenden High Heels an. Kein Wunder also, dass ihre Füße sich über die Jahre ziemlich unschön verformt haben.

Quelle: instagram.com