Rebel Wilson präsentiert erschlankte Wow-Figur

Rebel Wilson gehört eigentlich zu den Stars, die ihre Rundungen immer ganz stolz zur Schau gestellt haben. Doch die Schauspielerin hat den Kilos den Kampf angesagt und ist drauf und dran eine Verwandlung à la Adele hinzulegen.

Rebel zeigt’s allen

Schauspielerin Rebel Wilson (40) möchte nicht mehr länger die „Fat Amy“ sein, die sie in Pitch Perfect verkörperte. Die Blondine kündigte schon im Januar an, auf jeglichen Zucker und Fast Food verzichten zu wollen.

Nun kann sich die Transformation auch sehen lassen. Den enormen Erfolg ihrer kontrollierten Diät zeigte Rebel Anfang der Woche auf ihrem Instagram Account. In einem eng anliegenden, schwarzen Kleid schaute sie ganz elegant an der Kamera vorbei.

Hier zu Vergleich. So sah Rebel noch im März 2019 aus:

Das Kleid akzentuiert ihre Taille, die nun schlanker denn je aussieht. Dazu schrieb die „Glam Girls“-Darstellerin: „Manchmal kriecht Anwältin Rebel aus ihrem Schneckenhaus und das sieht dann so aus.“

Die Komikerin studierte einst Jura und Kunst an der University of New South Wales, bevor sie dann einen ganz anderen Weg einschlug. In einem anderen Universum würde Rebel vermutlich eben so aussehen, wenn sie als Anwältin arbeiten würde.

Auch an ihren Followern geht der Abnehmerfolg nicht vorbei. Diese kommentieren begeistert: „Du siehst fantastisch aus!“ oder „Du bist immer hübsch! Aber ich liebe den neuen starken und gesunden Look“.

Ein paar Fans motivierte sie, sich selbst mehr zu bewegen und auf sich Acht zu geben. Bravo, Rebel! Was für ein Vorbild!