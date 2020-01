Reiner Calmunds Magenverkleinerung ein Risiko? Das sagt ein Experte

Vor wenigen Tagen ließ sich Reiner Calmund im Alter von 71 Jahren den Magen verkleinern, denn der einstige Fußballfunktionär haderte schon seit Jahren mit seinem Gewicht. Er hatte es satt immer „der Dicke“ zu sein, wie er auf Instagram verriet.

klatsch-tratsch.de hakte bei Prof. Dr. Dr. med. Werner Mang, Ärztlicher Direktor der Bodenseeklinik, Klinik für Ästhetische und Plastische Chirurgie und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Medizin (IGÄM e.V.) nach und der verrät, wie sich ein Magenbypass, wie bei Reiner Calmund positiv verhalten wird.

Quelle: instagram.com

„Ein Magenbypass, den mein guter Freund Reiner Calmund durchführen ließ, führt innerhalb von fünf Jahren nach der OP zu einem Gewichtsverlust von circa 60 Prozent. Wie schnell sich bei Reiner die Gewichtsabnahme nach dem Eingriff in Gang setzt, kann man vorab nicht sagen. Der Körper benötigt einige Wochen, um sich an den verkleinerten Magen zu gewöhnen. Es gibt aber viele Fälle, bei denen bereits kurz nach der Operation die Blutzuckerwerte in nahezu gesunde Bereiche sinken.“

Ein Risiko besteht immer

Die Alters-Richtwerte bei einem Magenbypass liegen grob zwischen 14 und 65 Jahren, da liegt Reiner Calmund mit 71 Jahren darüber, dennoch berichtet der Facharzt: „Ich habe Reiner sogar zu der Operation geraten. Bei Reiner ist alles gut verlaufen. Ich bin froh, dass er den Mut zu diesem Schritt hatte und hoffe, dass er schnell wieder gesund wird; ich möchte noch viele Jahre mit ihm über Fußball diskutieren.“

Quelle: instagram.com

Um eine zweite Operation wird Calli aber nicht herum kommen, erklärt der Arzt: „Wer mehr als 50 Kilogramm abnimmt, wird auch trotz sportlicher Betätigung viel Hautüberschuss haben. Da sind Eingriffe wie eine Bauchdeckenstraffung oder Oberarm- und Oberschenkelraffung notwendig. Diese sind frühestens ein Jahr nach dem Magenbypass möglich.“