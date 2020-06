Rihanna: Hier erklärt sie, wie man ihren neuen Lippenstift richtig aufträgt

Rihanna hat mithilfe eines Tutorial-Videos ihren neuen Lippenstift präsentiert. Die Geschäftsführerin von Fenty Beauty stellte ihren Slip Shine Sheer Shiny-Lippenstift in einem Video auf YouTube stolz zur Schau.

In dem Clip erklärte Rihanna, dass sie mit dem Produkt die Idee hatten, ihre besten Lipglosse mithilfe einer praktischen Lippenstift-Formel zu reproduzieren.

„Federleicht auf den Lippen“

In dem Video enthüllte die Schönheit: „Wenn wir die besten Lipglosse und Gloss Bombs nehmen würden und alle diese Töne in einen Lippenstift packen könnten, das habe ich mir dabei vorgestellt. Das ist unser Slip Shine Sheer Shiny-Lippenstift. Er lässt sich so einfach auftragen und ist wirklich gut tragbar und fühlt sich federleicht auf den Lippen an.“

Rihanna präsentierte außerdem die Goji Gang-Farbe, die in einem wunderschönen Mauve gehalten ist, die die Künstlerin an Goji-Beeren erinnert. Über das Produkt enthüllte die talentierte Geschäftsfrau:

„Es lebt, es ist hier, es ist gegenwärtig. Es ist nicht zu stark, aber wirklich durchsichtig.” Rihanna hatte vor kurzem weitere neue Produkte ihrer Kosmetikmarke mithilfe eines Videos mit einem Make-up-Tutorial vorgestellt. (Bang)