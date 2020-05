Rihanna ist jetzt Megan Thee Stallions neue Chefin

Megan Thee Stallion ist eine Markenpartnerschaft mit Savage x Fenty eingegangen. Die 25-jährige Schönheit hat sich mit Rihannas Lingerie-Marke zusammen getan und wird in der diesjährigen Social Media-Sommerkampagne namens #SavagexTheeStallion zu bewundern sein.

In einer Pressemitteilung, die von Rihannas Label veröffentlicht wurde, erklärte die Interpretin: „Meg hat die Energie, nach der wir suchen. Sie ist jemand, der Risiken eingeht und Haltung, Charakter und Persönlichkeit mitbringt.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) am Mai 21, 2020 um 8:59 PDT

„Ich fühle mich sexy“

Megan verriet außerdem, dass sie sich darauf freue, mit Savage x Fenty zu kollaborieren und lobte das Unternehmen in den höchsten Tönen dafür, Frauen in all ihrer Herrlichkeit zu zelebrieren.

Sie verriet in einem Statement: „Ich freue mich so sehr darauf, mit einer Firma zu arbeiten, die Diversität und Frauen in all ihrer Herrlichkeit feiert. In meiner Savage x Fenty-Unterwäsche fühle ich mich sexy, sie ist bequem und ich fühle mich selbstbewusst.“

Die „Hot Girl Summer“-Rapperin Megan hat es geschafft, ihre Karriere als Musikerin mit einem Studium an der Texas Southern University zu verbinden und hofft, dass sie ihre jungen Fans damit inspirieren kann. (Bang)