Rob Kardashian macht bitter nötige Diät

Samstag, 29. Juni 2019 19:45 Uhr

Rob Kardashian geht es wieder besser. Der ‚Keeping Up With The Kardashians’-Star hatte in letzter Zeit ein paar Probleme mit sich selbst und seiner Figur, doch laut seiner Schwester Khloé sei er nun wieder auf dem Weg der Besserung und würde sich wieder mehr um sich selbst kümmern.

Für seine zwei Jahre alte Tochter Dream, die er mit seiner Ex-Verlobten Blac Chyna hat, geht er wieder ins Fitness-Studio und isst gesünder. Im Interview mit ‚Entertainment Tonight’ verriet Khloé: “Rob geht es großartig, das tut es wirklich. Er macht wieder Sport, er besucht Kim, er hat diese Woche fünf Tage am Stück Sport gemacht oder so und er haut richtig rein. Ich will nur, dass Rob das tut, was am Besten für ihn ist und was ihn glücklich macht. Und wenn ihn das glücklich macht, dann unterstützen wir ihn alle.“

Ein Insider hatte der Publikation schon zuvor verraten, dass Rob für seine kleine Tochter sein Leben nun wieder auf die Reihe bekommen wolle. „Robs oberste Priorität war immer schon Dream und sie ist auch der Hauptgrund dafür, dass er wieder ins Fitness-Studio geht. Rob hatte Probleme damit, gesund zu leben, aber als Dream geboren wurde, hat er wieder realisiert, wie wichtig es für ihn ist, Sport zu machen und gesund zu essen. Rob ist an einem guten Punkt und bereit, sein Leben wieder unter Kontrolle zu bringen.“