Sängerin JoJo bringt ihre Fans ins Schwitzen

Sängerin JoJo zeigt sich in letzter Zeit auffallend oft freizügig auf Instagram. Gerade hat die Künstlerin wieder ein heißes Foto gepostet und damit insbesondere ihre männlichen Fans ins Schwitzen gebracht.

Auf dem Schnappschuss trägt die 29-Jährige nämlich heiße Dessous aus Spitze. Zudem hält sie ihre Haare verführerisch über den Kopf zusammen.

Quelle: instagram.com

Neuer Handyhintergrund

„Das wird mein neuer Handyhintergrund“, kommentierte zum Beispiel ein besonders begeisterter User. „So heiß und so natürlich“, schrieb ein anderer.

JoJo wurde 1990 in den USA geboren und wurde 2004 mit ihrer Debütsingle „Leave (Get Out)“ weltweit bekannt. In der letzten Zeit hat die Sängerin allerdings nicht mehr ganz so viel Musik herausgebracht. Im März 2020 erschien immerhin ihre neue Single „Man“.