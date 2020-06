Sara Sampaio macht aus ihren Fans echte Victoria’s Secret-Engel

Sara Sampaio bietet Fans die Möglichkeit, für einen Tag ein Victoria's Secret-Engel zu werden. Das 28-jährige Model und ihre VS-Kolleginnen Jasmine Tookes, Lais Ribiero und Josephine Skriver haben auf der Webseite der "All In Challenge" eine eigene Verlosung gestartet.

Auf der Plattform können Stars gegen Spenden das Mitwirken oder kleine Rollen in ihren Projekten verlosen; die Spendenerlöse gehen dann alle an einen guten Zweck. Die Models haben nun eine Verlosung gestartet, bei der der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin gemeinsam mit einem Freund den Tag mit ihnen bei einem Foto-Shooting und Einkaufsbummel in Los Angeles verbringen kann.

Alles für den guten Zweck

Das Geld aus der Verlosung geht an Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen und No Kid Hungry. In einer Mitteilung auf der „All In Challenge“-Webseite heißt es:

„Verbringe einen himmlischen Tag in der Gesellschaft der ‚Victoria’s Secret‚-Engel Jasmine Tookes, Lais Ribiero, Sara Sampaio und Josephine Skriver. Nach einem morgendlichen Training bei DogPound mit Jasmine und Jo, habt ihr eine 20-minütige Zoom-Beratung mit dem Fotografen Jerome Duran, um den perfekten Stil, die Stimmung und den Ton für Euer Foto-Shooting mit den Models zu bestimmen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sara Sampaio (@sarasampaio) am Dez 29, 2019 um 12:47 PST

Außerdem ist ein Make-Up- und Friseur-Termin inklusive. Die Fotos vom Shooting werden von den Models später sogar bei Instagram gepostet.

Beim Einkaufsbummel dürfen die Gewinner ganze 5.000 Dollar (etwa 4.500 Euro) ausgeben und am Ende des Abends gibt es ein gemeinsames Essen und sogar einen Abstecher in eine Karaoke-Bar. (Bang)