Sarafina Wollny: „Ich hab keine super Figur“

Großfamilie Wollny ist dafür bekannt, das ein oder andere Pfündchen zu viel zu haben, doch das stört die Familie nicht. Ganz im Gegenteil, sie fühlen sich wohl und das ist die Hauptsache. Sarafina Wollny (24) äußerte sich nun erstmals zu ihrer Figur auf Instagram.

Auf neuen Bildern zeigt sich Sarafina Wollny selbstbewusst in einer knackigen Sportleggings, die an einigen Stellen transparent ist. Zu dem neuen Bild schrieb sie: „Ich hab keine super Figur, hab keinen flachen Bauch. Ich bin weit davon entfernt, als Model gesehen zu werden aber ich bin ich.“

Quelle: instagram.com

„Ich esse“

Die Tochter von Silvia Wollny scheint sich in ihrer Haupt pudelwohl zu fühlen und schreibt weiter: „Ich esse. Ich habe Kurven. Ich habe Narben, denn ich habe eine Vorgeschichte“, so Sarafina. Mit dem Post zeigt sich die 24-jährige von ihrer selbstbewussten Seite und fügt hinzu: „Einige Leute lieben mich, einige mögen mich, einige hassen mich. Ich entschuldige mich nicht für das was ich bin…“

Für ihren ehrlichen Post bekam Sarafina viel Zuspruch von ihren Followern. Aber auch von ihren Geschwistern. Estefania Wollny (17) schreibt: „Du Bist die tollste große Schwester die man sich je wünschen kann, bist immer für mich da und bist perfekt so wie du bist.“